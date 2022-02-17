Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.
208 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 506
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923
Toplam Vaka Sayısı: 63.576
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1214
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3669
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125580
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.