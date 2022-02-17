Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.



208 kişi Lefkoşa, 69 kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



17 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 506



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923



Toplam Vaka Sayısı: 63.576



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47



Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1214



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3669



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125580