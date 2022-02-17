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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir.

208 kişi Lefkoşa, 69  kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 506         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923   

Toplam Vaka Sayısı: 63.576     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1214 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3669       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125580

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