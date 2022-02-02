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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir. 

215 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 89 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 457       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484   
      
Toplam Vaka Sayısı: 56.371       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5288    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3611        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121380

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