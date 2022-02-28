Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı beşinci gününde

Rusya’nın Ukrayna saldırısında 5. güne girildi. Ukrayna Devlet Özel Haberleşme Servisi’nden gelen son bilgilere göre, Kiev ve Harkov’da yeniden patlama sesleri duyuluyor.

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya’da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi. Ülkede sivil kayıplar da giderek artıyor. Ukrayna, 352 sivilin öldüğünü 116’sı çocuk 1684 de yaralının olduğunu duyurdu.

Öte yandan Rus güçleri, liman şehri Berdyansk’taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Donetsk Oblast’ına bağlı Mykolaivka köyünde de kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği belirtildi.

Ukrayna ordusuna ait olduğu belirtilen mevzi ve askeri araçların Rus ve ayrılıkçılar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislista, Rus askerlerinin durumlarından haberdar olmak isteyen yakınları için özel telefon hattı kurduklarını bildirdi.

Ukrayna Daimi Temsilcisi, Rusya’nın ülkesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı’nın en son nükleer şantaja başvurması da son derece endişe vericidir ve dünya, bu tehdidi çok ciddiye almalıdır.” dedi.

Kislista, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı büyük mücadele verdiğini belirterek dün itibarıyla 4 bin 300’e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, 200’e yakın askerin esir alındığını kaydetti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rus ordusunun Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıları hedef almadığını savundu.

Nebenzia, “Rus ordusu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almıyor. Aksine, milliyetçiler Ukrayna halkını canlı kalkan olarak kullanıyor ve yerleşim bölgelerinde hava savunma sistemleri kullanıyorlar. Bu, yasaklanması gereken bir şey.” dedi.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bugün Ukrayna gündemiyle toplanıyor.BRT