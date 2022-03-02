Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 7’nci güne girildi

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı 7. gününde…

Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu başkent Kiev’in yanısıra ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Jitomir kentindeki saldırıda 1’i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev’e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev’de halk sığınaklarda bekliyor.

Rusya’nın, Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’a yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

7`nci günde ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığını açıkladı. Biden, ” Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya`yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası taraflar çözüm arayışını da sürdürüyor.

Rus ve Ukraynalı heyetlerin müzakerelerinin ikinci turunun bugün yapılması planlanıyor.

Rus ve Ukrayna heyetleri müzakere için pazartesi günü ilk kez bir araya geldi. Rus medyasında, heyetlerin ikinci tur görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği haberi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bir kez daha sosyal medya hesabından Moskova’yı hedef aldı. Zelensky, Harkiv saldırısını hatırlatarak, Rusya’yı devlet terörü uygulamakla suçladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu’na da hitap etti. “Haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için hayatta kalmak için savaşıyoruz” diyen Zelenskiy, Parlamento’da ayakta alkışlandı.

NTV/BRT