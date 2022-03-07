Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 12. güne girildi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12. gününde de devam ediyor.

Rus birlikleri başkent Kiev’e hiç olmadıkları kadar yakın. Son olarak Kiev’in hemen dışındaki İrpin’de yerleşim yerleri bombardımana tutuldu.

Mairupol Belediye Meclisi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın bombardımanı nedeniyle haftasonu planlanan tahliyelerin gerçekleştirilemediğini duyuruldu.

Rusya ise tahliyelerin durmasından Ukrayna’yı sorumlu tuttu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise bir kez daha dünyaya seslenerek, Rusya’nın askeri hedefleri vurduğuna dair iddiaları yalanladı, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanları ‘kasıtlı bir cinayet olarak’ niteledi. Batıyı tepkisiz kalmakla eleştirdi.

Zelenski konuşmasında , “Biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç” ifadesini kullandı.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya’nın şimdiye kadar 600 civarında füze fırlattığını söyledi.

Ukrayna sınırındaki Rus ordusunun yüzde 95’inin Ukrayna sınırları içierisinde olduğunu aktaran yetkili, Odesa ve çevresinde amfibik bir saldırıya inanmadıklarını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, Rus ordusunun başkent Kiev’e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği dile getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildirdi

Bakanlık ayrıca, Ukrayna istihbaratının Harkov’da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını da ileri sürerek, “Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak” ifadeleri kullanıldı.AA/TRT/BRT