banner38

Rusya’nın ABD büyükelçisi: Yaptırımlar dünya pazarını vuracak

Rusya’nın ABD büyükelçisi: Yaptırımlar dünya pazarını vuracak
banner37
banner23

Rusya’nın ABD büyükelçisi, Batı yaptırımlarının dünya pazarlarını vuracağını ve Amerikalıların refahını etkileyeceğini söyledi.
Rusya’nın Ria Novosti haber ajansına konuşan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı yaptırımlarının dünya pazarlarını vuracağını ve Amerikalıların refahını etkileyeceğini ancak Moskova’yı dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.

Anatoliy Antonov, “Bize uygulanan yaptırımların küresel finans ve enerji piyasalarına zarar vereceğine şüphe yok.” dedi.

Antonov, yaptırımlardan ABD’nin de etkileneceği ve sıradan Amerikalıların “yükselen fiyatların tüm sonuçlarını hissedeceği” konusunda uyardı.

Analistler, Amerika’nın Rusya’ya ekonomik olarak yaptırımda bulunmasının etkisinin nispeten küçük olduğunu söylüyor, ancak Başkan Biden, Rusya’ya yaptırım uygulanmasının ülke içindeki enerji fiyatları üzerinde bir etkisi olabileceğini kabul etti.

Biden daha önce, “Bunun acısız olacağını iddia etmeyeceğim. Amerikan halkı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmanın hiçbir zaman bedelsiz olmadığını anlıyor” dedi. TRT/BRT

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolar 13,85 Liradan, Sterlin 18,80 Liradan işlem...
Dolar 13,85 Liradan, Sterlin 18,80 Liradan işlem...
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3