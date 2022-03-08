Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turu sona erdi.

Görüşmelerin üçüncü turunda da kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Dördüncü turun yakında yine Belarus’ta yapılacağı belirtildi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

5 KENTTE GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya, Ukrayna’nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

ZELENSKİ: KİEV’DEYİM, SAKLANMIYORUM, KORKMUYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, “Kiev’de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum” dedi.

Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Ukrayna lideri, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, “Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev’deyim, ekibim de benimle.” dedi.

“MÜZAKERELERDE ISRARCIYIZ”

Zelenskiy, Rusya’nın “insani koridor” açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, “Belarus’ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza ‘barış böyle gelir’ diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız” diye konuştu.



PUTİN: UKRAYNA’DA PROFESYONEL ASKERLER GÖREV YAPIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını belirterek, “Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak” dedi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle görüntü yayınladı.



Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:



“Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim.”

UKRAYNA: PUTİN VE ZELENSKİ’NİN DOĞRUDAN KONUŞMASINI İSTİYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, “Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin” dedi.



Zelenski’nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, “Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım.” değerlendirmesinde bulundu.

BM: ÖLÜ VE YARALI SAYISI 1200’Ü AŞTI

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya’nın saldırılarında, Ukrayna’da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406’ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

UNICEF: 27 UKRAYNALI ÇOCUK ÖLDÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi.

ABD’NİN BM TEMSİLCİSİ: UKRAYNA’DA UZUN VE ZOR BİR YOLCULUĞA HAZIRLANIN

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’da savaşın 12. gününde insani durumu görüştü.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna kentlerinin kuşatma ve aralıksız bombardıman altında olduğunu belirterek, hastanelerin ihtiyaçlarının tükendiğini, yiyeceklerin azaldığını ve sivil kayıplarının arttığını söyledi.

Rusya’ya derhal engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan Thomas Greenfield, ” Son iki hafta bize Ukrayna halkının pes etmeyeceğini, Rusların çoğunun ise bu savaşa karşı olduğunu gösterdi ama maalesef Putin kimseyi dinliyor gibi görünmüyor ve dünyanın (Ukrayna’da) çok uzun ve çok zor bir yola hazırlanması gerek” dedi.

ABD: RUSYA 625’TEN FAZLA FÜZE ATTI

ABD’li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflere 625’ten fazla füze attığını belirterek, “Rusya önceden hazırladığı savaş gücünün yüzde 100’ünü Ukrayna’ya geçirdi” dedi.

Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa’ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

Pentagon’dan üst düzey bir yetkili ise Rusya’nın Ukrayna’da savaşmak üzere Suriye’den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

Ukrayna Altyapı Bakanı da savaşın Ukrayna altyapısına verdiği hasarın 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

RUSYA EKMEK FABRİKASINI BOMBALADI: 13 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Rusya’nın hava saldırısının ardından, Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Makariv kasabasında yer alan bir ekmek fabrikasından 13 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer, saldırıdan önce fabrikada toplam 30 kişinin bulunduğuna inanıldığını açıkladı.

Kiev’deki tahliyeler de devam ediyor. Türk vatandaşlarının kenti güvenli bir şekilde terk etmesi için otobüs ve trenlerle seferler düzenleniyor.

Kiev’deki Türk Büyükelçiliği’nin ise şimdilik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

RUS TANKLARI HAVALİMANINI BOMBALADI

Mykolayiv Valisi Vitaly Kim, bölgedeki havalimanının Rus tankları tarafından bombalandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Ukrayna’ya silah sevkiyatı küresel çöküşe neden olabilir” denildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin’in 12 günü ardından büyük bir heap hatası yaptığı açıktır. Rusya Devlet Başkanı Ukrayna halkının cesaretini ve Batı’nın dayanışmasını hafife aldı” dedi.

PUTİN, AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa Konseyi (AB) Başkanı Charles Michel ile Ukrayna konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Kremlin, Putin’in AB’yi, Kiev’deki yetkililere insancıl hukuka saygı duyması için baskı yapmaya çağırdığını aktardı. Aynı zamanda, Ukrayna’daki durumun insani yönlerinin tartışıldığı ve Putin’in Michel’i Rusya’nın Ukraynalı temsilcilerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

MİCHEL: UKRAYNA’NIN ÜYELİK BAŞVURUSU GELECEK GÜNLERDE DEĞERLENDİRİLECEK

Michel, geçen hafta Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik yapan Ukrayna’nın başvurusunun gelecek günlerde değerlendirileceğini açıkladı.

Diğer taraftan, Ukraynalı yetkiler Odessa’yı savunan Ukrayna donanmasının bir Rus savaş gemisini hedef aldığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davada duruşma sona erdi. Uluslararası Adalet Divanı, nihai kararın “mümkün olan en kısa sürede” verileceğini bildirdi.

Ukrayna polisi İrpin’den yaklaşık 2 bin sivilin tahliye edildiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna’nın kazanacağına tamamen inanıyorum” açıklamasını yaptı.