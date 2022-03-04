Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 8. gün: Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı.

Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

“Çernobil’den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba “Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar” uyarısı yaptı.

Radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadı

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” denildi.

Santralde çıkan yangın söndürüldü.

Zelenskiy: Santralde patlama olursa Avrupa’nın sonu olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur” dedi.

Biden Rusya’ya çağrıda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santrali’ne gerçekleşen saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Biden, Rusya’ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.

İngiltere’den acil toplantı çağrısı

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi’ni Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısı sırasında isabet alan reaktörün radyasyon yayma ihtimali nedeniyle acil toplantıya çağırdı.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. NTV/TRT/BRT