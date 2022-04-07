Rusya-Ukrayna savaşı 43’üncü gününde devam ediyor..

Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Mariupol Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyçenko, video konferans yöntemiyle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işlediği suçların siyasi ve hukuki sonuçlarının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Boyçenko, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkesinin kalkınma sembolü olan Mariupol’ün şimdi ise Rus askerleri tarafından tamamen yok edilmek üzere olduğunu söyledi.

Şehir altyapısının yüzde 90’ndan fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, “Bunların en az yüzde 40’ı artık kurtarılamaz halde.” dedi.

Boyçenko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara yanıt vermesi gerektiğini de belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki bir noktada, Ukrayna ordusuna verilen yabancı yapımı silah ve teçhizatları yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Lozovaya Tren İstasyonu’nda Ukrayna silahlı kuvvetlerine verilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahların da imha edildiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Zelenski, paylaştığı video mesajında, Buça’da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti.

Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenski, “Buça’dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz” dedi.NTV/BRT