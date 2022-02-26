Rusya: Not kararları ekonomik değil, jeopolitik nedenlerden kaynaklı

Rusya Maliye Bakanlığı kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moodys’in not kararlarını değerlendirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı S&P’nin ülkenin kredi notunu düşürmesinin jeopolitik faktörlere bağlı olduğunu, Rusya’da finansal istikrarın sürdüğünü, bütçe ve mali politikalarda temkinli duruşun süreceğini belirtti.

S&P ülkenin kredi notunu düşürmüş, devreye giren yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine dikkat çekmişti.

Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.