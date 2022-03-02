Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 7. gününde

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

Şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'na kumlar dökülürken metal, ahşap ve eski otomobil lastiklerinden barikatlar oluşturulmaya başlandı.

Sokağa çıkma saatleri dışında da sessiz olan başkentte dışarıda ağırlıklı olarak alışverişe çıkanlar görülüyor. Sivillerden oluşan Bölgesel Savunma Güçleri üyeleri de kontrol noktalarında nöbet tutuyor.

HARKİV'DE TANK OKULU VURULDU

Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'e yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, akşam saatlerinde kentteki tank okulunun vurulduğunu bildirdi. Geraşenko'nun Telegram uygulamasında paylaştığı görüntüde, gökyüzüne alevlerin yükseldiği görüldü.

Slovenya'nın Harkiv'deki konsolosluğunun Rusya'nın saldırısında yıkıldığı belirtildi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada saldırı kınanırken olayda hiçbir çalışanın yaralanmadığı bildirildi.

JİTOMİR'DEKİ SALDIRIDA 1'İ ÇOCUK, 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kiev'e 140 kilometre uzaklıktaki Jitomir'de ise 95. Tugay Üssü, bir 'Kalibre' seyir füzesi tarafından vuruldu. Geraşenko, saldırı sonrası çevredeki konutlarda yangın çıktığını belirterek "Saldırı, faşist Belarus topraklarından yapıldı." dedi.

Şehir hastanesinin camlarının kırıldığını kaydeden Geraşenko, saldırıda 1'i çocuk en az 4 kişinin öldüğünü ancak enkaz altında başka kişiler de olabileceğini belirtti.

BIDEN: ABD HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATTIK

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." dedi.

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

UKRAYNA'DAN 8 BİN 50 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 8 bin 50 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kişinin daha yola çıktığını ve böylece tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 8 bin 50 olduğunu kaydetti.

SALDIRILARDAN KAÇARAK MACARİSTAN'A GELENLERİN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin ise kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Ukraynalıların Macaristan'a girişinin devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldiği bilgisi paylaşıldı.

BM GENEL KURULU KINAMA TASARISINI BUGÜN OYLAYACAK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, 90 ülke tarafından desteklenen tasarı, 193 üye ülkenin oylamasına sunulacak. Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.