Rusya endişesi, Merkez Bankalarının hata yapma riskini de artırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişesi, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonominin diğer alanındaki olumsuz etkileri Merkez Bankaları için sorun teşkil ederek hata yapmalarına yol açabilir...

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel Merkez Bankalarını zorlayabilir.

Rus lider Putin'in 2 ayrılıkçı bölgeyi tanıması, küresel piyasaları sallamış, petrol fiyatları da 7 yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Putin'in bu hamlesinin ardından birçok ülke tarafından ekonomik yaptırımlar devreye alındı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı alırken Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını açıkladı.

Jeopolitik belirsizlik dünya Merkez Bankaları için de zorlu bir dönemde alevlendi. Birçok Merkez Bankası rekor yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla sıkılaşma döngüsüne başlamıştı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu daha da alevlendirmesi bekleniyor.

Sıkılaşmada ilk adımı İngiltere Merkez Bankası attı ve son 2 toplantıda 2 kez faiz artırdı. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın da yüksek enflasyonla mücadele etmek için agresif faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz adımında geride kalsa da bankanın rekor yüksek seviyede olan enflasyon nedeniyle 2022'nin sonunda sıkılaşmaya başlaması bekleniyor.

JP MORGAN: MERKEZ BANKALARI ZOR BİR DENGE TUTTURMAYA ÇALIŞTI

JP Morgan Varlık Yönetimi Küresel Piyasalar Stratejisti Hugh Gimber CNBC'ye Ukrayna geriliminin merkez bankalarına daha fazla baskı yaptığını, bu nedenle bankaların hata yapma riskinin de arttığını dile getirdi.

Uzman, "Merkez Bankaları 2022'ye girerken çok hızlı faiz artışıyla ekonomiyi çok yavaşlatma veya yavaş faiz artışıyla orta vadeli enflasyon beklentilerinde kontrolü kaybetme riski arasında zor bir denge sağlamaya çalıştı" dedi. Gimber, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin bu denklemi daha da zorlu hale getireceğini belirtti.

Barings Investment Institute Kıdemli Ekonomisti Matteo Cominetta, yatırımcıların yüksek belirsizlik ve politika hatalarına hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yaptı. Avrupa Merkez Bankası kararına dair "Banka gelecek ayki toplantıda yaz aylarında faiz artışı sinyali verebilir. Ancak olası bir işgal büyümeyi de vuracağı için bu faiz artışı hata olabilir. Artan enerji fiyatları hanehalkını, Tüketici Güvenini olumsuz etkileyecek ve yatırım yapma iştahını azaltacak. Omikron sonrası toparlanma da zarar görebilir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Bloomberg HT