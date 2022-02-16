Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa’da savaş istemediklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, de Ukrayna krizinde diplomasiye işaret etti. Avrupa’da savaş istemediklerini belirten Putin, bu yüzden müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kremlin Sarayı’nda 3 saat görüştü. Putin ile Scholz’un görüşmesi esnasında Kovid-19 önlemi çerçevesinde uzun bir masada mesafeli şekilde oturması dikkat çekti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, müzakerenin iş odaklı atmosferde geçtiğini aktaran Putin, Almanya’nın Çin’den sonra Rusya’nın ikinci büyük ticari ortağı olduğuna işaret etti.

Putin, Alman ve diğer Avrupalı tüketicilere güvenilir ve kesintisiz olarak Rus gazının sağlandığını söyleyerek, “Şu anda Rusya, Almanya’nın enerji ihtiyacının üçte birinden fazlasını sağlıyor.” dedi.

Putin, Ukrayna’da transit geçiş için mevcut sözleşmenin sona ereceği 2024’ten sonra bile Avrupalı ithalatçılardan talep olması durumunda Ukrayna üzerinden gaz tedarik etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

NATO’nun doğuya genişlemesini önleme, Rus sınırları yakınlarına silah yerleştirme ve bloğun Avrupa’daki askeri potansiyelini 1997’deki duruma geri döndürmesi yönündeki Rusya’nın taleplerini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Putin, “Rusya, ABD ve NATO’nun pek çok ortak Avrupa belgesinde yer alan güvenliğin bölünmezliği ve eşitliği temel ilkelerini serbestçe ve kendi lehine yorumlamasına göz yumamaz.” diye konuştu.

Bir gazeteсinin “Avrupa’da savaş olacak mı?” sorusunu yanıtlayan Putin, Avrupa’da daha önce savaşın yaşandığını belirtti.

Yugoslavya’dan örnek veren Putin, “Bu çok kötü bir örnek ancak bu gerçekleşti. Avrupa’da savaş istiyor muyuz? Elbette hayır. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk. Bu sürecin de ülkemiz dahil herkes için eşit güvenliğin sağlanması konusunda anlaşmanın yapılması ile sonuçlanması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soru üzerine Putin, bölgedeki duruma göre hareket edeceklerini belirtti.

Putin, “Bu sadece bize bağlı değil. Ancak diplomatik yollarla çözülmesi için gündeme getirdiğimiz konularda ortaklarımızla anlaşmaya niyetliyiz ve gayret edeceğiz. Bu konular, çok iyi biliniyor; NATO’nun genişlememesi, ittifakın altyapısının 1997 yılına göre geri çekilmesi ve sınırlarımızın yakınlarında saldırı sistemlerinin konuşlandırılmamasıdır.”

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz ise Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınmasının “siyasi bir felaket” olacağını söyledi.

Söz konusu olası kararın Minsk Anlaşmalarına zarar vereceğine işaret eden Scholz, “Bu gerçekten olursa, elbette Minsk Anlaşmalarının ihlali olur. Bu da sürecin kesintiye uğrayacağını ve siyasi bir felaket olacağı anlamına gelir.” dedi.

Scholz, bazı Rus birliklerinin Ukrayna yakınındaki tatbikatların ardından üslerine dönmesini olumlu bir sinyal olarak değerlendirdiklerini de vurguladı.