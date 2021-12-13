Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 30 yıl önce Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından birliğe üye olan ülkelerde yaşanan toplumsal ve ekonomik buhrana ilişkin açıklamalarda bulundu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün "tarihi Rusya"nın sonunu getirdiğini söyleyen Putin, bu dönemde ek gelir için kendi aracılıyla özel şoförlük yaptığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılındaki çöküşünün "tarihi Rusya"nın sonunu getirdiğini söyledi. Ayrıca, SSCB'nin çöküşünden sonra geçimi sağlamak için ek iş olarak kendi aracılıyla taksicilik yaptığını açıkladı.

"PEK ÇOK İNSAN İÇİN TRAJEDİ OLARAK KALDI"

Bununla birlikte, Sovyetler Birliği'nin KGB güvenlik servislerinin eski bir ajanı olan Putin, daha önce de SSCB'nin düşüşünden yakınmıştı. Ancak, bu sefer otuz yıl önceki parçalanmanın Rusya’daki pek çok insan için bir "trajedi" olarak kaldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı söz konusu açıklamaları ABD’li Channel One News tarafından çekilen Rusya adlı belgeselde yaptı. Yorumlar, devlete ait haber ajansı RIA Novosti tarafından servis edildi.

20. YÜZYILIN EN BÜYÜK JEOPOLİTİK FELAKETİ

69 yaşındaki siyasetçi, “Sonuçta, Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedir? Bu, tarihi Rusya'nın Sovyetler Birliği adı altında çöküşüdür. Yaşanan, 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketidir“ açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Rusya komünizmden kapitalizme geçerken, halkı yoksulluğa sürükleyen yoğun bir ekonomik istikrarsızlık dönemini de beraberinde getirdi.

Belgeselden alıntı yapan RIA-Novosti, Putin'in gelirini artırmak için ara sıra taksi şoförü olarak çalıştığını açıkladığını duyurdu. Buna göre, Putin, “Bazen fazladan para kazanmak zorunda kaldım. Yani, taksicilik yaptım. Dürüst olmak gerekirse bu konu hakkında konuşmak hoş değil ama ne yazık ki durum buydu” dedi.

Öte yandan, Rusya, batıda Baltıklardan Orta Asya'ya kadar 15 cumhuriyeti içerecek şekilde büyüyen Sovyetler Birliği'nin merkeziydi. 1991'de ekonomik sıkıntılarla sarsılan birlik dağıldı.

LENİN'İ SUÇLAMIŞTI

Daha önce, SSCB’nin eski lideri Vladimir Lenin’in anma töreninde konuşan Putin, Lenin'in savunduğu düşüncenin SSCB'nin dağılmasına yol açtığını öne sürmüştü.

Lenin'in Rusya'nın altına bomba yerleştirdiğini iddia eden Putin, "Düşünce akımını yönetmek doğru bir şey ancak bu düşüncenin doğru sonuçlara yol açması gerekir.

Yani, Vladimir İlyiç'in (Lenin) yaptığı gibi değil. Lenin'in savunduğu düşünce, nihayetinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açtı. O dönemde özerklik ve benzeri birçok fikir vardı.