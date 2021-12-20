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Ruslar hayal gördü!

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Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Rus ordusu, Avrupa'daki ilk saldırının şokunu atlatamadı. Rus general, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen saldırı drone'unun Bayraktar TB2'nin karşısında durabileceğini ileri sürdü.

Ruslar hayal gördü!
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Avrupa topraklarında ilk kez Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı bütün dengeleri değiştirdi, Rus ordusu ilk kez açık şekilde Türk SİHA'sına karşı bir rakip gösterdi.

2Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Ukrayna'yı işgal etmesinden korkulan Rusya, en yeni insansız saldırı uçağını dünyaya gösterdi. Yer testleri başlayan S-70 Okhotnik SİHA'sının karadaki bir hedefi 500 kilogram bir bombayla vurduğu görüntüler de hafta sonu yayınlandı.

3Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Avcı anlamına gelen Okhotnik'in açık kaynaklara göre uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre, kalkış ağırlığı ise 20 ton. Rus askeri uzmanlar, söz konusu SİHA'nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 birlikte operasyonlar gerçekleştirebileceğini söylüyor.

4Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Rusya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerini paramparça eden, Ukrayna'da sahne alan Bayraktar TB2'nin karşısına ilk kez açık şekilde Orion'u rakip gösterdi.

5Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tümgeneral Aleksandr Novikov, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen Orion saldırı drone'unun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürdü.

6Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus general daha da ileri giderek, Orion'un yalnızca Bayraktar TB2 SİHA'sının değil benzeri tüm hava araçlarının karşısında durabileceğini söyledi.

7Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Rus medyası, 24 saat havada kalabilen Orion SİHA'sının Suriye'de birçok saldırı gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda çok sayıda keşif uçuşu yaptığını yazmıştı.

8UKRAYNA BAYRAKTAR TB2 İLE RUS YANLISI AYRILIKÇILARI VURDU

UKRAYNA BAYRAKTAR TB2 İLE RUS YANLISI AYRILIKÇILARI VURDU 

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem, tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu. Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını bildiriyor. Bloomberg'e göre, 2019'da başlayan drone satışı füzeler ve kontrol istasyonlarını da kapsıyor.

9Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

En az iki düzine Bayraktar TB2'nin daha kısa sürede Ukrayna'ya gönderileceğini aktaran Bloomberg, Türkiye ve Ukrayna liderlerinin 2019'dan bu yana en az beş kez buluştuğunu kaydediyor.

10Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Amerikan yayın organına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Nisan 2019'daki seçim zaferinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha sık görüştüğü bir başka lider yok.

11Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

SİHA'ların Cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinde de gündeme geldiğinin altını çizen Bloomberg, Ukrayna'nın ABD'den de füzeler aldığını hatırlattı.

12Son dakika... Ruslar hayal gördü Bayraktar TB2nin rakibini ilan ettiler

Haberini 'Türk droneları alan Ukrayna Rusya'yı kızdırıyor ve daha fazla elde etmek istiyor' başlığıyla sunan Amerikan yayın organı, Kiev yönetiminin ayrıca SİHA'ların ortak üretilmesi için çaba gösterdiğini de belirtiyor.

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