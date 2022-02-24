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Rus basını: Ayrılıkçılar Luhansk'taki iki kasabayı ele geçirdi

Rus basını: Ayrılıkçılar Luhansk'taki iki kasabayı ele geçirdi
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RIA: Rus yanlısı ayrılıkçılar Luhansk'taki iki kasabayı ele geçirdi.

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