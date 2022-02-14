Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna için seyahat genelgesi

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna bölgesinde hakim olan gerginlik nedeniyle Kıbrıs vatandaşlarına, Ukrayna’yı ziyaret etmekten kaçınmalarını şiddetle tavsiye eden bir seyahat genelgesi yayımladığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, bakanlık açıklamasında ayrıca Ukrayna’da daimi ikamet eden veya orada bulunanların “Connect2CY” isimli çevirimiçi platforma kayıt yaptırarak, ya da Kiev’deki elçilikle iletişime geçerek, ülkedeki varlıklarını bildirmelerini gerektiğini belirtti.

Bakanlık, bölgedeki gerilimin olası artmasına bağlı olarak kısa sürede seyahat durumlarını değiştirmeye hazır olmaları konusunda da vatandaşlara uyarıda bulundu.