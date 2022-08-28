Rum barbarlar gözleri bağlı olarak katletti

Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen Türkiyeli gazeteci Adem Yavuz, vefatının 48. yılında Sivas'ta bulunan mezarı başında anıldı.

GÖZLERİ BAĞLIYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Sivas Hafik Çınarlı köyünden olan Adem Yavuz, 1974 yılında görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Burada Rumlar tarafından esir alınan Yavuz, gözleri bağlı iken vuruldu. Tedavi altına alınan Gazeteci Adem Yavuz, 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tek gazeteci şehidi olan Yavuz, çok sevdiği Çınarlı köyünde defnedildi.

Adem Yavuz vefatının 48. yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programda dua edilip mezarlara çiçek dikildi.