ResBir: İşletmelere verilen primler artırılmalı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (ResBir) artırılan asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Restorancılar olarak tam kapanma dönemleri dahil çok zor zamanlardan geçtik ancak bu zor zamanları aile gibi gördüğümüz çalışanlarımız ile birlikte ekmeğimizi bölüşerek hep birlikte ayakta kalmaya çalışarak geçirdik. Şimdi ise pandemi krizine bir de büyük bir ekonomik kriz eklendi. Şu aşamada piyasada yaşanan daralma, döviz borçları, döviz kiralar bir çok işletmeyi hali hazırda iflas noktasına getirdi. Tüm bu ekonomik daralma alım gücünü düşürdüğü gibi, asgari ücreti de açlık sınırına çekti. Asgari ücretin kesinlikle artırılması gerektiğini düşünüyoruz, ancak bunun gerçekçi ve sürdürülebilir olması için mutlaka devletin de kendi üzerine düşen yükümlülükleri bulunmaktadır. Örneğin belli bir çalışan sayısına endeksli olan %50 prim desteği, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelere verilmelidir. Eğer devlet üzerine düşeni yapıp bu koşulları tam olarak sağlamazsa, asgari ücretin artmasına tam destek olan restorancılar dahi, ekonomik imkansızlık sebebiyle bu ücreti isteseler bile ödeyemeyecekler ve zaten iflas aşamasında oldukları için açıkça iflas edeceklerdir. Burada devlete düşen görev, açlık sınırına dayanan asgari ücreti mutlaka artırmakla birlikte, bu ücretin mevcut ekonomik durgunluk içerisinde işletmeler tarafından ödenebilmesini mümkün kılmak ve işletmere verilen prim desteğini mutlaka artırmaktır."