Putin operasyon emri verdi: Saat saat Donbas'ta yaşananlar

Son günlerde zirveye çıkan Ukrayna-Rusya gerilimi, tam da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna krizi konuşulduğu sırada, sıcak çatışmaya dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ta operasyon emri verdi.

Donbas’taki sözde yönetimlerin Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesi tansiyonu yükseltti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Birkaç saat içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Ukrayna gündemiyle bir araya geldi.

Türkiye saatiyle sabah 05.30’da başlayan toplantıda, Rusya'ya gerilimi düşürme çağrıları yapıldığı sırada, saat 6'ya doğru Putin'in operasyona başladığı açıklamaları tüm dünya medyasında yer aldı.

Konuşmasında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" sözleriyle operasyonu başlattığını duyurdu.

Eylemlerinin kendilerine yöneltilen tehditlere ve bugün meydana gelenden daha büyük bir felakete karşı kendilerini savunmak olduğunu kaydeden Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek, kimsenin işlerimize, ilişkilerimize müdahale etmesine izin vermemek, ilişkilerimizi birlikte bağımsız olarak inşa etmek için bunu anlamanızı ve iş birliğine davet ediyorum" diye konuştu.

Harekata kısa sürede büyük tepki geldi

Putin'in "Donbas'a harekat başladı" açıklamasına kısa sürede büyük tepki geldi.

Açıklamadan 10 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, dünyanın Rusya'dan hesap soracağını söyledi.

Putin'in açıklamasının hemen ardından Kiev ve Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu.

Rus birliklerinin Mariupol ve Odessa'ya konuşlandığı açıklandı.

Ancak Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin Odessa'ya çıkarma yaptığı bilgisini yalanladı.

Saat 07.00'de NATO Rusya'nın saldırısını kınadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun acil toplanacağını duyurdu.

Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama 7.30'da geldi.

Zelenskiy, "Canımıza, çocuklarımıza, özgürlüğümüze saldırılırsa, kendimizi savunacağız" dedi.

07.53'te Avrupa Birliği Parlamentosu olağanüstü toplanma kararı aldı. Saat 08.00'e doğru da Zelenkiy- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüştü.

Rusya iddiayı reddetti

Ukrayna ordusu, Luhank'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Moskova, Rus uçaklarının düşürüldüğü iddiasını reddetti.

Ukrayna, Kiev bölgesinde bir mühimmat deposunda yangın çıktığı, Ukrayna'nın batısındaki Lviv bölgesine de saldırı olduğunu haber verdi.

Ukrayna sınır muhafızları Kırım ve Belarus'tan da saldırı yapıldığını bildirdi.

Macaristan sınırlarını güçlendirmeye başladı

Macaristan, kendi sınırlarına asker göndermeye ve savunmasını güçlendirmeye başladı.

Macaristan'ın yanı sıra Polonya başta olmak üzere Baltık ülkeleri sınırda insani yardım hazırlıklarına başladı.