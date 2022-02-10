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Purnara Mülteci Kampı’nda taşlı-bıçaklı kavga

Purnara Mülteci Kampı’nda taşlı-bıçaklı kavga
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Purnara Mülteci Kampı’nda dün, biri ciddi olmak üzere 35 kişinin yaralandığı taşlı-bıçaklı kavga çıktığı bildirildi.Fileleftheros gazetesi, kavganın biri Kongo, diğeri de Nijerya’dan olan iki grup arasında, bilinmeyen sebeplerle başladığını ve durumun kontrolden çıktığını, mültecilerin birbirlerine taş ve çeşitli eşyalar atmaya başladıklarını ve olay yerine çok sayıda polis intikal ettiğini yazdı.

Gazete, en endişe verici olan olayın da, küçük yaştaki bir çocuğun bıçak çekerek bir kişiyi gözünden yaralaması olduğunu kaydetti.

Haberde, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in olayla ilgili açıklama yaparak, durumun endişe verici olduğunu söylediği belirtildi.

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