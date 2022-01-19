Prens Andrew, oyuncak ayıları olmadan uyuyamıyor

ABD'de cezaevinde intihar eden Jeffrey Epsein'in fuhuş ağında kullandığı mağdurlardan Virginia Giuffre, İngiliz Prens Andrew hakkında geçen yıl dava açmıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından cinsel birlikteliğe zorlandığı suçlamasıyla Andrew'dan tazminat istiyor. Cinsel istismar suçundan yargılanacak olan prens, bu nedenle geçen hafta İngiltere kraliyetindeki unvanlarını kaybetti.

"OYUNCAK AYILARIN KONUMUNU GÖSTEREN KART VARDI"

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew hakkında, daha önce kraliyet ailesinin koruma timinde yer alan Paul Page de ilginç bir açıklama yaptı. Page, şimdi 61 yaşında olan Andrew'nun oyuncak ayı koleksiyonu bulunduğunu açıklarken şunları söyledi:

Prens 60 civarında oyuncak ayıya sahipti. Şefimizde oyuncak ayıların yataktaki konumunu gösteren bir kart vardı. Hizmetçiler, ayıları karta göre dizmezse prens bağırıp küfrediyordu. Bu karttaki oyuncak ayı sıralaması prens için çok önemliydi. Sıra istediği gibi olmazsa çılgına dönüyordu.