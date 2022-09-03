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Polisten tufan operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Polisten tufan operasyonu
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:


02.09. 2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tufan Operasyonu) sonucu; P.O.O.(E-28)’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde getirilmiş yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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