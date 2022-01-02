banner38

Polisten seri numaralı sahte dolar açıklaması

banner32

Polisten seri numaralı sahte dolar açıklaması
banner41
banner37
banner23

Polisin konuyla ilgili uyarısı şöyle:

01.01. 2022 tarihinde, Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapacak olan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan   5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

MB38754241 A

MB29154608 A

MB65458585 A

MB65457526 A

MB29158060 A

          Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Sahte dolarları sürdü ancak kaçamadı...
Sahte dolarları sürdü ancak kaçamadı...
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3