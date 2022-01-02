Polisten seri numaralı sahte dolar açıklaması

Polisin konuyla ilgili uyarısı şöyle:

01.01. 2022 tarihinde, Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapacak olan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

MB38754241 A

MB29154608 A

MB65458585 A

MB65457526 A

MB29158060 A

Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.