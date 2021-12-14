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Polisten kaçaklara geçit yok!

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Polisten kaçaklara geçit yok!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olguları aktardı.

Polis, zanlıların I.Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal etme suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların ilk beyanlarında mülteci olarak KKTC'ye geldiklerini beyan ettiklerini ancak yapılan tahkikat neticesinde Mülteci olarak gelmeyip Güney Kıbrıs'tan askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiklerinin tespit edildiğini anlattı.  

Polis, zanlı 1, Zanlı 3 ve Zanlı 5’in gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tümünün Suriye vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal bağları veya yasal girişleri bulunmadığından 2 ayı geçmeyen süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

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