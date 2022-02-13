Polisten Akacan açıklaması

Bulut Akacan'ın dün tutuklandığı yönündeki haberler ile ilgili Basın Subaylığı açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında, Bulut Akacan'ın sanal bet olayı ile ilgili olarak bugün Mali Polis tarafından tutuklandığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır.

Bulut Akacan'ın, haberde iddia edildiği gibi,gerek Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerekse başka bir birim tarafından herhangi bir suç kapsamında tutuklandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.