Polise araçla çarpıp kaçtı

Girne’de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Uche Onyechere dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Belet, 16 Şubat 2022 tarihinde 00.15 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Mercedes

E 220 marka SC 834 plakalı araçla seyrettiği esnada trafik kontrolü yapan polis memurları tarafından durdurulmak istendiğini söyledi. Polis, kontrol amacıyla durdurulmak istenen zanlının trafik polisi T.A.’nın kalçasına çarparak, yere düşürdüğünü, sol el bileğinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Zanlının evinde tespit edildiğini, ifadesinde aracı kendisinin değil, arkadaşının kullandığını söylediğini ifade eden polis, yapılan güvenlik kamerası araştırması sonucu zanlının yalan beyanda bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, 2021 yılında alkollü sürüşten dolayı zanlının ehliyetine el konulduğunu, soruşturmanın devam etiğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.