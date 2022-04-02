Polis teşkilatı yasta

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Genel Müdürlüğü de Bulak’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

PGM’nin mesajı şöyle:

“ACI KAYBIMIZ

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş Serkan BULAK’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Meslektaşımıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağ olsun.”