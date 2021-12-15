Polis sınır köylerini mercek altına aldı!

Polisin Güney Kıbrıs’a yakın köylere akın eden kaçaklar ile başı dertte. Devriye görevlerinin yanı sıra ihbar telefonları ile ülkeye yasa dışı yollardan giren Suriye uyruklu şahısların tespit edilmediği gün yok.

Gerek Türkiye’den gelip Güney Kıbrıs’a geçen, gerekse Türkiye’ye geri dönmek isteyip Güney’den Kuzey’e geçişlerde askeri bölgeleri kullanan Suriye uyruklu şahıslar sınırları adeta delik deşik etmiş durumda.

Dün akşam saatlerinde ve bugün sabah yine Beyarmudu ve Korkuteli köylerinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 5 Suriyeli şahıs tutuklandı.

Zanlılar Ahmet Muhamed Yusuf, Mahmoud Siuh, İbrahim Elsafar, Abid Alarazad Bakir ve Kemal Alkasi haklarında başlatılan “Onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye giriş yapma” suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis Suriyeli şahısların Güney’den mi yoksa Türkiye’den mi geldiğini araştırıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021, 16:40