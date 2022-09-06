Piyasa ucuzlayacaksa Hal Yasası geçmeli

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Kanal T’de yayınlanan “Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs” programına katılarak üreticinin sorunlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bayır, yüksek girdiler nedeniyle son dönemde yaşanan maliyet artışlarının üreticiyi zora soktuğunu ve üretimden kopardığını söyledi. Devlet üreticiye sahip çıkmalı diyen Bayır, doğrudan gelir desteğinin şuana kadar ödenmediğini belirtti.

Bayır, Fiyatların kontrolsüz şekilde artışını önleyecek ve gıda güvenliğini sağlayacak Hal Yasa Tasarısı, ülkede neredeyse çeyrek asırdır konuşuluyor ancak hayat bulması için adım atılmıyor dedi.

Bayır, üretim için gereken iş gücünün yetersiz olduğunu dolayısıyla ciddi bir insan kaynağı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Hükümetin ülkeye iş gücü getirilebilmesi için koşulları daha makul hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut koşullarda, hem üreticinin hem de vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade eden Bayır, Tüccarın fiyatlarla istediği gibi oynadığını söyledi. Tüccarın ‘iki dudağının arasında kaldık’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 09:35