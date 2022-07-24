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Piyangolar Birimi çekilişi iptal etti

Piyangolar Birimi çekilişi iptal etti
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Piyangolar İdaresi 8 Ağustos çekilişini iptal ettiğini açıkladı. Piyangolardan  yapılan açıklamaya göre biletlerin toplanacağı, çekilişin iptal edileceği ve bir sonraki çekilişte ödülün 1 milyon TL olarak belirlendiği kaydedildi.

YENİDÜZEN'e konuşan Piyangolar Birimi Müdürü Osman Ekrem Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.

Uzun şunları söyledi:

“Bu hata nedeniyle halkımızdan özür dileriz. Tamamen matbaa kaynaklı bir hata yapıldı. Bu hata nedeniyle ilgili matbaa ile sözleşmemizi iptal edeceğiz. Hata düzeltilecek. Biletler toplatılacak, çekiliş 18'inde 1 Milyon TL olarak yapılacak.”

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 12:00
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