Pilli: Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır

Lapta Sağlık Merkezine kazandırılan Aşı Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Muayene Odası ile Hemşire dinlenme odasının açılışı yapıldı…

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlığa yapılan yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Koruyucu Hekimlik ve Sağlık merkezlerinin, sağlık hizmetleri ve altyapısının ilk basamağı olduğunu ifade eden Pilli, sağlık merkezlerinin, hastalıkların erken teşhis, tanı ve tedavisinde büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da ülkede sağlık alanında yapılan bu tür katkıların büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, Lapta Sağlık Ocağındaki bu çalışmanın, sivil toplum örgütünün başarısının bir örneği olduğunu belirtti.

Tatar, özellikle kriz dönemlerinde her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesinin toplum içinde yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı…

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi…

BRT