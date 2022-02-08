Petrolde dikkatler ABD-İran görüşmelerine çevrildi

Petrol, Asya piyasalarında 91 dolar civarında işlem görürken yatırımcıların dikkati salı günü devam edecek olan İran nükleer görüşmelerine çevrildi.

Petrol son yedi yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerileyerek daha yatay bir seyir sürdürürken, uzmanlar fiyatlarında çıkışını durduracak gelişmelerin ABD-İran nükleer görüşmeleri ve Ukrayna krizinin çözülmesi olduğunu belirtiyorlar.

New York vadelileri pazartesi günü yüzde 1,1 gerileyerek 2014’ten bu yana en yüksek değerini görmesini sağlayan ralliye nefes aldırdı.

Washington ve Tahran’dan gelen güven verici mesajlar iki tarafın da daha önce üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmaya tekrar hayata geçirme konusunda ilerleme kaydettiklerine dair iyimser bir hava oluşturuyor. Böyle bir anlaşmanın imzalanması durumunda İran petrolünün tekrar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bununla birlikte ABD’nin en büyük ikinci rafinerisinin beklenmedik şekilde kötü hava koşulları nedeniyle kapanması ülkenin benzin piyasasında daha fazla sıkılaşma görülebileceğine işaret ediyor.

Bu durum geçtiğimiz hafta son yedi senenin en yüksek seviyesine çıkan araç yakıt ücretlerinin daha maliyetli bir hale gelmesi anlamına gelebilir.

Petrol piyasası bu yıl artan talep ve yaşanan üretim kesintileri nedeniyle hızla yükselerek 100 doları ulaşılabilir bir seviye menziline sokarak enflasyonla ilgili endişelere neden oldu. OPEC+ taahhüt ettiği üretime rakamlarına ulaşmakta zorlanırken, Suudi Arabistan Mart ayından geçerli olmak üzere fiyatlarda yükselişe giderek görünümle ilgili özgüvenli olduklarının işaretlerini verdi.

Mevcut fiyatlarda Ukrayna krizinin eklediği primler de mevcut fakat Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ülkeyi işgal etmek gibi bir niyetleri olmadığını söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada işgalin gerçekleşmesi durumunda tartışmalı Kuzey Akım 2 boru hattının durdurulacağını belirtti.

“Ukrayna krizinde ya da nükleer anlaşma görüşmelerinde ciddi bir gelişme olmadığı sürece fiyatlarda bir soğuma göremeyebiliriz” diyen Vanda Insights Kurucu Ortağı Vandana Hari, “Bu iki olayın eş zamanlı olması durumunda ise fiyatlarda çok ciddi bir düşüş görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,2 düşerek 91,10 dolara geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,3 düşerek 92,39 dolara geriledi.