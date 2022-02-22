Petrol fiyatları Ukrayna gerilimi ile sıçradı

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıyarak barış gücü yollayacağını açıklaması sonrası petrol diğer emtialarla birlikte geçtiğimiz hafta ara verdiği rallisine tekrar başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘in iki ayrılıkçı bölgeyi tanıyacaklarını ve bölgeye “barış gücü” yollayacaklarını açıklaması sonrası başlayan emtia rallisinde petrol ve altın başı çekti.

Pazartesi günü ABD’de tatil olması nedeniyle işlem görmeyen Batı Teksas Petrolü Cuma gününe göre yüzde 3 yükseliş gösterirken altın 8 ayın zirvesini gördü. Tanıma kararı sonrası hangi sayıda Rus askerinin bölgeye ne zaman gireceğine dair detaylar bilinmiyor fakat Moskova daha önce Ukrayna ordusuna mensup önemli sayıda askerin Donetsk ve Luhansk bölgesindeki ayrılıkçılarla çatışma hattına yolladığını iddia etmişti.

Gittikçe şiddetlenen anlaşmazlığın, ABD ve Avrupa’dan gelecek yanıtlarla birlikte ham madde piyasalarını dengesizleştirme potansiyeli var.

Rusya petrol, doğalgaz ve alüminyum üretiminde önde gelen oyunculardan. Bunun yanında Ukrayna ile birlikte iki ülke de buğday yetiştiricisi. Rus alüminyum şirketi United Co. Rusal International PJSC olası yaptırım endişeleriyle Hong Kong piyasasında yüzde 20 düşüş gösterdi.

Ukrayna üzerinden yaşanan gerilim, istikrarlı bir şekilde artan petrol talebinin üretici ülkeler tarafından karşılanamadığı ve hızla yükselen petrol nedeniyle stokların tükendiği bir dönemde yaşanıyor. Bununla birlikte piyasaya sürülecek varil miktarını artırması beklenen İran ile yapılan nükleer anlaşma görüşmeleri hala sonuçlanmış değil.

“Petrol piyasası önümüzdeki birkaç ay boyunca bıçak sırtında kalmaya devam edecek” diyen FGE Asia Oil Direktörü Sri Paravaikkarasu, “100 dolar üstünü çok hızlı bir şekilde görebiliriz hatta Rus petrolüne yaptırım gelmesi halinde bu rakamın üzerine 10 dolarlık bir artış potansiyeli var” değerlendirmesinde bulundu.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında Cuma gününe oranla yüzde 2,8 artarak 92,71 dolara yükseldi.

Nisan vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,3 artarak 96,67 dolara yükseldi.

Kaynak: Bloomberg HT