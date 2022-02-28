Petrol enerji krizi endişeleriyle yükseldi

Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve batı ülkelerinin aldığı yaptırım kararlarının piyasalarda yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle sert yükselişine devam ediyor. Uzmanlar yaptırımların etkileri netleşene dek piyasalarda oynaklığın sürmesini bekliyor.

Petrol, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve batı ülkelerinin daha sert yaptırımlar açıklaması sonrası enerji ve emtia piyasalarındaki belirsizliğin artmasıyla sert yükseldi.

Batılı ülkeler hafta sonu bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma ve Rusya Merkez Bankası’nı hedef alan yaptırımlar üzerinde anlaştı. BP Plc de 25 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilen bir zararla elinde bulundurduğu Rosneft PJSC hisselerini elinden çıkarma kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali enerjiden metal ve tahıla altüst ederek hali hazırda artan fiyatlarla mücadele eden küresel ekonomi üzerinde daha fazla enflasyonist baskı oluşmasına neden oldu. Çin’in en büyük devlet bankalarından en az iki tanesini Rus emtialarının alımı için finansmanı kısıtlarken Pekin’in batı yaptırımları karşısında en önemli stratejik ortaklarından biriyle ekonomik bağları korumanın limitlerine vurgu yaptı.

Oluşan oynak ve hızla değişen zeminde OPEC+ Çarşamba günü Nisan ayı üretim rakamlarını kararlaştıracağı toplantı öncesi normalden daha zorlu bir görevle karşı karşıya olacak. Birlik delegelerinden alınan bilgilere göre OPEC+ işgale rağmen daha önce taahhüt ettiği kademeli artış planına sadık kalacak. Grubun karar alırken Irak’ta yaşanan üretim aksamalarını da dikkate alacağı düşünülüyor.

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow yeni alınan petrol kararlarıyla ilgili, “Bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması petrol alıcı ve satıcılarının nasıl bir yol izleyeceğine karar vermeye çalışacağı ve piyasalarda bozulmalara yol açan bir süreci neden olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 5,8 artarak 96,91 dolara yükseldi.

Nisan vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 5,1 artarak 102,90 dolara yükseldi.