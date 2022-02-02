Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.

Genel durumum iyi. Kendimi izole ettiğimi, siz değerli halkıma iletmek istiyorum.

Her zaman belirttiğim gibi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımız tarafından açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım.

Birlik ve dayanışma içerisinde, bu salgını en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır.

Geçmiş olsun dileklerini ileten değerli halkıma teşekkür ediyorum.”