Param Erimesin Diyen Döviz Aldı

Albank Genel Müdürü Ekonomist Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Merkez Bankası Para politikası faizi %13 iken piyasada kredi ve mevduat faizi neden yüksek sorusunu cevapladı.

Karavelioğlu şöyle dedi;

Bankalar kredi vermek için mevduat sahiplerinden para toplar, kredi kullanmak isteyen işletmelere ve kişilere bunu kredi olarak verir. Hangi para biriminden mevduat topluyorsa o para biriminden kredi vermeye özen gösterir. Son dönemde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası nedeniyle her ne kadar TCMB politika faizini % 13’e çekmiş olsa da piyasada mevduat faizleri %18’ler, kredi faizleri de %30‘ları civarında. Kredi kullanımını sadece faiz değil, beklentiler, piyasadaki belirsizlikler, ihtiyaçlar vb. etkenler de etkiliyor. Bu etkenlerin yanında mevduatın yapısı da önemli tabii ki. Son dönemde kur korumalı mevduatı da dahil ettiğimizde, Türkiye’deki yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı %71’lere çıkmış durumda. Toplam yabancı para mevduatın, toplam mevduat içindeki payı ise ülkemizde %80’leri geçmiş durumda. Bu oran daha önceleri Türkiye’de %30’lar bizde ise %40’lar civarındaydı. Enflasyon Türkiye’de %80’nin bizde ise %117’nin üzerinde.

ALTINA VE ARAZİYE YATIRIMLAR ARTTI

Parasını TL’de tutan kişi Türkiye’de %60, KKTC ise %100 civarında parasının eridiğini görüyor. Bunu engelleyebilmek ve parasının değerini koruyabilmek için TL olan parasıyla arazi, ev, döviz, araç, hisse senedi almaya çalışıyor. Bu durum TL mevduatın daha da azalmasına neden oluyor. Bunun tersine çevrilmesi, seçimlerden sonra açıklanması gereken enflasyonla mücadele programı ile olur.