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Para musluğu açıldı

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Para musluğu açıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de yaptığı görüşmelerde, öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi gündemi ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Sayın Erdoğan, bu zor günlerde, KKTC'de sıkıntı yaşanmaması adına para akışı için gerekli talimatları vermiştir. Bu ülkemizin bu zor günlerden en az zararla geçmesi için son derece önemlidir" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un temaslarına da dikkat çeken Tatar, "Sunat bey de ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Burada da KKTC'deki TL mevduatların Türkiye'de olduğu gibi, merkez bankası aracılığı ile kalkan altına alınması sağlandı" ifadesini kullandı.

Tatar ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Türkiye- KKTC ticaret anlaşmalarında Türk Lirası üzerinden anlaşmaların yaygınlaşması için de talimat verdi.

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