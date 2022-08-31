Öztürkler, “51/95 Belediyeler Yasasının Çalışmaları Çok Verimli Bir Şekilde Devam Ediyor”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güneş TV’de Aslı Kabo’nun hazırlayıp sunduğu “Aslında” programına katılarak gündeme ve bakanlığın icraatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, uzun süredir gündemde olan Belediyeler Reformu ve değişim konusunda çok net konuştu. Öztürkler, “bu göreve, geçmişin yanlışlarını tekrarlamak, ilerleme yerine dönüp, dönüp aynı noktaya varmak için gelmedim. 21. yüzyılda halen 20-30 yıl önce yapılması gereken yasalar duruyor, halkımız bizden laf değil icraat bekliyor” dedi.

İnsanlarımızın hayatına dokunacak, çağımıza uygun, halkımıza yakışan hizmetleri vermek, işleyen, verimli ve çağdaş bir sistem yaratmak istiyoruz diyen Öztürkler, bu hedefle de çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediyeler Reformunun ilk bacağı olan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı yakın zamanda meclis genel kurulunun olağanüstü oturumunda 17 saatlik bir tartışma ortamından sonra oy çokluğu ile geçtiğini hatırlatan Öztürkler, “yıllardır yapılması gerektiği herkesçe söylenen, üzerinde tartışılan fakat bir türlü ileriye götürülemeyen bu konuda önemli bir adım atılmıştır ”dedi.

Şimdi sırada yarım asırdan fazladır da aynı şekilde duran 51/95 Sayılı Belediyeler Yasasının günün koşullarına göre düzenlenmesi olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu konuda ilk günden itibaren verdiğim beyanatlarımda da devamlı üzerine basa basa vurguladığım gibi Belediyeler Reformunun tam anlamıyla hayat bulması adına geçirmemiz gereken en önemli yasa, 51/95 Sayılı yasadır” şeklinde konuştu.

Yarım asırdan fazladır hiç dokunulmayan, güncellenmeyen 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasının günün koşullarına göre güncellenmesi için komite çalışmalarının çok verimli bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürkler, “Ülkede her zaman mevcut durumun devamından yana olan bir kısım insanımız vardır. Onlar dahi konuşmaya gelince hep değişim, ilerleme ve reformdan bahsederler fakat sonuç almaya gelince, belli korkular sanırım ön plana çıkıyor. Bir an önce geleceğin refahı, daha güzel bir ülke için değişmemiz gereken yasaları, ilerlememiz gereken konuları cesaretle ele almalıyız” dedi.

“TOPLUMSAL FAYDANIN, İLERLEMENİN VE DEĞİŞİMİN YANINDA, HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sadece siyasette değil, genel anlamda her zaman karşıt fikir ve önerileri can kulağıyla dinlemeye, yapılan eleştirilerden faydalanmaya özen gösteren bir bakış açısıyla hareket ettiğini ifade eden Bakan Öztürkler, “Beni tanıyanlar eleştirinin kıymetine inandığımı çok iyi bilirler. Ortak akılla bir şeyler üretmek en güzelidir. Bu çalışmalar yapılırkengerek komite aşamasında, gerekse de meclis genel kurulunda muhalefetin görüş ve eleştirilerinden de yararlanılmıştır” şeklinde konuştu.

51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasının geçmişten günümüze kadar şekillenme sürecine bakıldığında ana muhalefet başta olmak üzere birçok siyasi partinin bu yasada katkıları olduğuna dikkat çeken Öztürkler, “Bizim amacımız, Belediyeler Reformunun en önemli bacağı olan 51/95 Sayısı Belediyeler Yasasını ortak akılla hızlıca geçirerek belediyelerimizin nefes almasını sağlamaktır. Eleştiriler her zaman olacaktır. Bugün, yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün değildir” dedi.

Biz, değişim ve ilerleme adına bu iradeyi toplumsal fayda temelinde ortaya koyuyoruz şeklinde konuşan Öztürkler, “2001 tarihinden bu yana belediye resmi harç ve vergilerinde hiçbir güncelleme yapılmadı. Belediyelerimizin yerelde büyük projeleri gerçekleştirebilmesi, insanımızın hak ettiği hizmet ağına kavuşması adına güçlendirilmeleri, denetlenebilir, sürdürülebilir mali yapılara kavuşmaları için düzenlemeler elzem görünüyor. Düşünün ki 1995 yılından günümüze devamlı değişen, gelişen ekonomik koşullara, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veremeyecek, adeta belediyelerimizin elini kolunu bağlayan, geçerliliğini çoktan yitirmiş bir yasa vardır” ifadelerini kullandı.

Sendikaların, belediyeler ve muhalefetin de bu konuya hassasiyetle yaklaşmakta olduklarını belirten Öztürkler,“Burada niyet önemlidir. Hep birlikte samimiyetle tartışıp, siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini istiyoruz. Belediyelerimizin önünü açmak, halkımıza daha iyi hizmet ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

“ÜLKEDE KAYITLILIĞIN SAĞLANMASI ADINA MUHACERET AFFI ÖNEMLİ”

Gündemde olan yeni muhaceret affı hakkında da bilgi veren Öztürkler, “Yakın zamanda çıkarılan muhaceret affının mecliste kapsamı çok daraltılmışve bu nedenle de gerekli verim alınamamıştır. Birçok insanımız kısıtlı süre ve covid koşullarından dolayı kaçak yaşamaya, cezalı kalmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni Muhaceret Affı’nın genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını iifade eden Öztürkler,“Muhaceret Affı’nı, ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından da önemli bir adım olarak görüyoruz.Bir anlamda da ülkede kayıtlılığın sağlanması adına muhaceret affını önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Muhaceret Affı kapsamındagelinen aşamada yasal ve teknik çalışmaların tamamlanmış, komite aşamasına getirilmiş olduğunu belirten Öztürkler,Muhaceret Affı’nın ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yürütülen çok yönlü çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu, bu bağlamda da affının rastgele çıkarılmadığının altını çizdi.

Öztürkler, “Genel anlamda bir yandan ülkede düzensiz kalan ve suça karışan yabancıları deport ediyoruz. Diğer yandan ülkelerinde suça karışmış kişilerin ülkeye girişine engel koyuyoruz. E-Vize çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da genel kapsamlı bir Muhaceret Affı’nı yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

Bu muhaceret affının iyi değerlendirilmesi için kapsamını geniş tuttuklarını da ifade eden Öztürkler, “Ülkede bir nedenle cezaya düşmüş veya yurt dışındayken cezaya düşmüş yabancıların muhaceret affını son bir şans olarak değerlendirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.