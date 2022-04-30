Özersay:Toplumsal mutabakat hükümetinin kurulması

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “Gelinen bu noktada UBP Genel Başkanı yerine partiden bir milletvekiline hükümet kurma görevi verilir ve ayni 3’lü hükümet kurulursa şaşmam” diye konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, yaşanan hükümet krizi ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özersay, ülkeyi seçime götürmek için UBP başkanlığında olmayan, ama tüm siyasi partilerin dahil olduğu bir toplumsal mutabakat hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.

Seçmenler de dahil olmak üzere herkesin mevcut durumu iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Özersay, siyasetin makam-menfaat ekseninden kurtulmasının ve Türkiye’yle ilişkilerin doğru bir zemine oturtulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.