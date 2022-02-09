banner38

Özersay: En kısa sürede cinayetlerin aydınlatılması gerek

Özersay: En kısa sürede cinayetlerin aydınlatılması gerek
banner37
banner23

Halil Falyalı cinayetinin ardından açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay "Yetkililerin ciddi tedbirler alması, en kısa sürede Halka bu olaylarla ilgili olarak sağlıklı bilgi vermesi ve bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir." dedi

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Dün akşamüzeri yaşanan korkunç cinayet ve son günlerde yaşanan diğer silahlı saldırılar Halkın can güvenliği ve ülkemizin itibarı açısından derin endişe uyandıran, hepimizi kaygılandıran olaylardır. Yetkililerin ciddi tedbirler alması, en kısa sürede Halka bu olaylarla ilgili olarak sağlıklı bilgi vermesi ve bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda ülkede huzur kalmayacağı gibi bu ve benzeri olayların dahasına davetiye çıkarılmış olur ki ülkemiz bunu kaldırmaz.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başbakan Sucuoğlu: Olayın açıklığa kavuşturulması...
Başbakan Sucuoğlu: Olayın açıklığa kavuşturulması...
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3