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Özersay: Bu memleket sahipsiz değildir

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HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, milletvekili adaylarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na 23 Ocak seçimlerine ilişkin başvuruda bulundu.

Özersay: Bu memleket sahipsiz değildir
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Özersay , “Pahalılaşmaya da fakirleşmeye de dur demek için bu yola çıktık. Hayırlısı olsun memlekete” açıklamasını yaptı.

Özersay’ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

“Memleket çok büyük bir yıkım ile karşı karşıya . Maalesef bu ekonomik yıkım ve çöküntü içerisinde halk hiç olmadığı kadar yalnız bırakılmıştır. Halk korumasız bırakılmıştır. Halk sahipsiz bırakılmıştır. Biz buna dur demek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz. Halkın Partisi bu memleket sahipsiz değildir demek için bu yola çıkmıştır. Bu memleket yarınsız değildir demek için bu yola çıkmıştır. Bu fakirleşmeye karşı durmak gerekir. Pahalılaşmaya da fakirleşmeye de dur demek için bu yola çıktık. Hayırlısı olsun memlekete”
 

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 12:31
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