Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın velayet davasında gelişme!

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan’ın velayet davası devam ediyor. Özcan Deniz’in kararın lehine çıkacağını inandığı davada bugün flaş bir gelişme yaşandı.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın geçen yıldan beri sert tartışmalara sahne olan velayet davasının karar duruşması bu sabah görülecekti.
Deniz, kararın lehine çıkacağını inanıyor. Eski eşinin oğlu Kuzey’e karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini, sinirlenince kendisine zarar verdiğini ve öfke kontrol sorunu yaşadığını iddia etmiş mahkemeye belge sunmuştu.
Özcan Deniz, eşinden oğlunun velayetini alacağına inanıyordu. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; davada flaş bir gelişme yaşandı.
Davaya bakan hakim rahatsızlanınca dava önümüzdeki haftaya ertelendi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun oğluna daha iyi bakacağını savunduğu davanın sonucu büyük merak konusu.