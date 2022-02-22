Otel odasında uyuşturucu ile yakalanmıştı!

Narkotik polisinin Mağusa’da bir otel odasında düzenlediği operasyonda tasarrufunda 3 farklı türden uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Cengiz Onur Saçlı cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa’da bir otel odasına düzenlediği operasyonda tasarrufunda kokain, MDMA türü uyuşturucu madde içeren hap ve metamfetamin türü uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Cengiz Onur Saçlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile soruşturma amaçlı tutuklu bulunan zanlı, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlı Saçlı, yargılanıncaya dek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

POLİS SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Soruşturmayı yürüten polis memuru Cüneyt Arkın mahkemede aktardığı şahadetinde, 10 Şubat 2022 tarihinde alınan bilgide zanlı Cengiz Onur Saçlı’nın Gülseren bölgesinde bulunan bir otelin 401 numaralı odasında kaldığının ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini, ihbar ışığında ayni gün söz konusu otele gidilmesi üzerine zanlı Saçlı’nın kaldığı odanın içerisinde kapı girişinde tespit edilerek alıkonulduğunu anımsattı. Arkın, zanlı Saçlı’nın üzerinde ve kaldığı odada yapılan aramada toplam 28 gr 700 mlgr kokain, 27 gr 22 mlgr ağırlığında MDMA türü uyuşturucu içeren 98 adet hap ve 765 mlgr Metamfetamin ile üzerinde kokain kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Arkın, ülkede turist olarak bulunan zanlının davaları görüşülünceye dek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlı Cengiz Onur Saçlı’nın davaları görüşülünceye dek 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.