Osman Kırşan'dan flaş sonuç açıklaması...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı olarak seçilen Osman Kırşan, bazı haber sitelerinde yer alan “Osman Kırşan oylara itiraz etti, öne geçti” başlıklı haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Kırşan, UBP’nin Milletvekili aday adayı belirleme ve sıralama seçiminde, oyların scaner ve elden sayıldığını, akşam saatlerinde ekrana yansıyan sonuçların makineden çıkan sonuçlar olduğunu ve İskele bölgesinden yaklaşık 747 oyun scanerde okunamaması nedeniyle kendisinin 1 oy farkla 5’inci sıraya gerilediğini ifade etti.

Elde sayımın yapılmasının ardından 61 oy öne geçtiğini ve 5’inci sıradan 4’üncü sıraya ilerlediğini kaydeden Kırşan, “Divana itiraz ettiğim yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben itiraz etmedim, oylar sayıldı ve sevgili dostum Halil Talaykut’un 61 oy önüne geçtim. Yapılan haberlerle yaratılan algının çeşitli spekülasyonlara yol açmaması açısından bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim” dedi.