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Osman Güngör belediye başkanlığına talip!

Osman Güngör, Ulusal Birlik Partisi'nden Dipkarpaz-Erenköy bölgesi için belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Osman Güngör belediye başkanlığına talip!
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Güngör başvurusundan Sonya yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli Dipkarpaz ve Erenköy beldelerine Bağlı köylerde yaşayan halkımız... Sizlere inanarak çıktığımız bu yolda Bismillah diyerek Belediye Başkan adaylık başvurumuzu yaptık. Önce sizlere daha sonra şahsıma inancım tamdır. Hep birlikte bölgemizi hak ettiği yerlere getirmek için mücadelemiz başlamıştır. Hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır bölgede adı belediye başkanlığı ile anılan Güngör'ün başvurusu, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

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