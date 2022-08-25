Orçan: “Tatlısu Belediyesi tüm kriterleri büyük ölçüde karşıladığı için kaldı”

Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orçan Kanal T’de yayınlanan “Pınar Gözek ile Günaydın Kıbrıs” programında belediyeler reformuna yönelik açıklamalarda bulundu. Orçan, Merkezi idareler yereli uzaktan yönetemeyeceklerine vurgu yaptı. Belediyelerin “uzakla zor, yakınla kolay yönetilir” prensibiyle yönetilmesiyle her şeyin çok daha kolay olacağını söyledi.

Söz konusu belediyeler Reformu ile yapılan yeni düzenlemelerin bazı sorunları çözülebildiğini ancak hepsinin çözülemediğine de dikkat çekerek “beklentilerimizin %60’nı karşılamaktadır” dedi. Orçan, belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.

Orçan, “halkın yaşam kalitesini arttırmak için bir şeyler mi yapalım yoksa siyasi kaygılarla kendi siyasi ikballerimiz için yetkileri elimizde mi tutalım da yerel yönetimler küçük işlerle uğraşsın mantalitesi bizi yanlışa sürüklemektedir” dedi.

Yasal mevzuatlar çok önemli olduğunu belirten Orçan, Sahillerin korunmasını düşünerek tek emirname talep eden Belediye Başkanı kendisinin olduğunu ifade etti. Tatlısu’nun 24 km sahil şeridine sahip olduğunu, talep edilen emirnamede 100metre sahil şeritlerinin koruma altına alınması, dere yataklarının ve orman sınırlarının korunması, 2 kattan yüksek konut yapılamayacağı, arazi kullanım oranının %35’i geçmeyecek bir düzenleme yapılması istendiğini söyledi.

Yanlış kararlar iptal edilmelisi bağlamında devlet denetiminin önemine dikkat çekti. Herkes sahillere özgürce ulaşabilmelidir dedi.

Merkezi idarenin kiralanmama koşuluyla 100m sahil şeritleri yerel yönetimlere bırakılması gerektiğini söyledi.

Orçan, Yerel Yönetimler Reformu”nun görüşüleceği Olağanüstü Meclis oturumu öncesinde Sendikalar tarafınadan düzenlenen Eylemin amacını çözemediğini ve anlamadığını ifade etti. Kazanılmış hakların korunacağının yasal mevzuatla koruma altına alınmıştır dedi.

Siyaset anlayışında dün doğru dediklerimize bugün yanlış denilmesinin halk nezdinde hayal kırıklığı yaratmakta olduğunu ifade etti. Bunun da siyasetçiye güveni sarsan en önemli unsur olduğunun altını çizdi.

Orçan, Tatlısu özelinden bir yanlış algı yaratıldığını ve karalama siyaseti yapıldığını söyledi. Tatlısu’nun neden birleştirilmemesi gerektiğini pek çok platformda anlattıklarını, nitekim Ad hoc komitenin koyduğu nüfus ve ilçe kriterleri hariç tüm kriterleri Tatlısu’nun içerisinde barındırdığının altını çizdi. Hızla gelişen Tatlısu’nun mali yapısının sürdürülebilir nitelik taşıdığını, uluslararası bilinilirlik anlamında KKTC’de 3 önemli birliğe üye olan ( Dünya Citaslow Ağı , Uluslararası Tarım Şehirleri birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine ) tek belediye olduklarını söyledi. Tatlısu, 1908 yılında kurulmuş, 118 yıllık bir belediyedir, sahil şeridi vardır, yıllık binin üzerinde konut yapılan hızla gelişmekte olan ve 7 yıl sonra minimum 20 binin üzerinde nüfusu olacak bir belediye olduklarını ifade etti.

Tatlısu belediyesinin kalmasının sebebinin gereken kriterleri karşılayabiliyor olması olduğunu ve bunun için partisinin de arkalarında durduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 09:20