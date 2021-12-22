Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanabilir

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron varyantının, dünyada 5,3 milyon kişinin ölümüne neden olan corona virüs pandemisinin sonu olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları tam aşılı olan kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olduklarında süper bağışıklık kazanabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, bu tepkinin Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozundan yüzde 1000 kat daha fazla güçlü olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, araştırmacılar aşılanan insanların corona virüsün gelecek varyantlarına karşı da korunacağını vurguladı.