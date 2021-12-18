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Ölümlü kazadaki ayrıntı herkesi şok etti!

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Ölümlü kazadaki ayrıntı herkesi şok etti!
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Off-road Rally yarışı öncesi  devrilen araçta hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke NUMAN'ın ölümü akıllara Girne Güzelyurt anayolunda Leyla Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kaza​yı getirdi.

Girne Güzelyurt anayolunda Eylül ayında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Leyla Watt’a çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü  Ali Bayırbaşı, bugün yaşanan ölümlü kazada da yine dikkatsizlik sonucu aracı devirerek 19 yaşındaki İlke NUMAN'ın ölümüne neden oldu.

Leyla Watt’ın öldüğü kazada ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı’nın çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti

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