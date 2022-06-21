Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı.

Polis, 11.06. 2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin zanlının seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin H.A'ya aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yayanın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.

Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü zanlının rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı.

Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi.

Polis, müteveffa yayaya otopsi yapıldığını belirtti. Polis, zanlının kanında alkol ve uyuşturucu olup olmadığına yönelik tahlil sonucu beklendiğini belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmadığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalması ve ehliyetine geçici olarak el konulması talebinde bulundu. Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.